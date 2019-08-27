В Магнитогорске уже полгода не могут найти убийцу местного журналиста
Личность водителя серебристой «Киа Спортейдж», который нанес смертельный удар журналисту Михаилу Скуридину, до сих пор не установлена. Об этом со ссылкой на региональный СКР сообщает «Курс дела».
— Расследование находится на контроле. Розыск подозреваемого продолжается. По делу о гибели журналиста назначены все необходимые экспертизы, — подчеркивают в ведомстве.
По данным следственного комитета к смерти Михаила причастен мужчина славянской внешности, спортивного телосложения, ростом до 178 см. Возраст подозреваемого — не старше 40 лет.
Напомним, корреспондента газеты "Магнитогорский металл" Михаила Скуридина избили в конце марта этого года. На пешеходном переходе недалеко от собственного дома на него напал водитель автомобиля «Киа Спортейдж». За несколько секунд до этого между Михаилом и его обидчиком произошел дорожный конфликт. После удара в голову Михаил впал в кому, а через два месяца скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU