2019-08-27T17:59:07+03:00
Происшествия

В Магнитогорске уже полгода не могут найти убийцу местного журналиста

Корреспондент городской газеты стал жертвой дорожного конфликта
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: личная страница Михаила Скуридина в соцсетиФото: личная страница Михаила Скуридина в соцсети
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Личность водителя серебристой «Киа Спортейдж», который нанес смертельный удар журналисту Михаилу Скуридину, до сих пор не установлена. Об этом со ссылкой на региональный СКР сообщает «Курс дела».

— Расследование находится на контроле. Розыск подозреваемого продолжается. По делу о гибели журналиста назначены все необходимые экспертизы, — подчеркивают в ведомстве.

По данным следственного комитета к смерти Михаила причастен мужчина славянской внешности, спортивного телосложения, ростом до 178 см. Возраст подозреваемого — не старше 40 лет.

Напомним, корреспондента газеты "Магнитогорский металл" Михаила Скуридина избили в конце марта этого года. На пешеходном переходе недалеко от собственного дома на него напал водитель автомобиля «Киа Спортейдж». За несколько секунд до этого между Михаилом и его обидчиком произошел дорожный конфликт. После удара в голову Михаил впал в кому, а через два месяца скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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