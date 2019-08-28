Семья Алексея Теслера окончательно переехала в Челябинск

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-28T12:31:22+03:00

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Семья Алексея Текслера уже давно переехала в Челябинск: для него, супруги и сына крайне важно быть вместе. Жена поворчала совсем немного, потому что всего пять лет назад Текслеры перебрались в Москву из Норильска. Об этом глава региона рассказал на пресс-конференции 28 августа.

— Делаю все для того, чтобы близкие полюбили Челябинск и область.

Кстати, 1 сентября сын главы региона идет в первый класс челябинской школы.

Сам Алексей Текслер отлично помнит свою первую линейку в школы №92. Жил он тогда с родителями по соседству. Говорит, немного с волнением относится ко 2 сентября, когда его сын пойдет в 1 класс. Но он уверен, все будет хорошо. Сам глава региона в детстве учился хорошо, уроков не прогуливал, был комсоргом школы, занимался спортом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728523" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер дает вторую пресс-конференцию в Челябинске.Андрей АБРАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU