Семья Алексея Теслера окончательно переехала в Челябинск
Семья Алексея Текслера уже давно переехала в Челябинск: для него, супруги и сына крайне важно быть вместе. Жена поворчала совсем немного, потому что всего пять лет назад Текслеры перебрались в Москву из Норильска. Об этом глава региона рассказал на пресс-конференции 28 августа.
— Делаю все для того, чтобы близкие полюбили Челябинск и область.
Кстати, 1 сентября сын главы региона идет в первый класс челябинской школы.
Сам Алексей Текслер отлично помнит свою первую линейку в школы №92. Жил он тогда с родителями по соседству. Говорит, немного с волнением относится ко 2 сентября, когда его сын пойдет в 1 класс. Но он уверен, все будет хорошо. Сам глава региона в детстве учился хорошо, уроков не прогуливал, был комсоргом школы, занимался спортом.
Алексей Текслер дает вторую пресс-конференцию в Челябинске.Андрей АБРАМОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU