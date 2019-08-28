В кафе Магнитогорска дети курят кальян и пьют алкоголь
Девочки и мальчики томно пускают кольца дыма, затягиваясь кальяном. На столе перед ними — целая батарея бутылок с алкоголем. Все это безобразие происходит в одном из кафе Магнитогорска.
— Очень укромно расположено, вывески нет. Там любой подросток может заказать кальян. Документы не спрашивают. Можно там же выпивать. Дети берут с собой алкоголь, заказывают кальян и спокойно сидят. Многие подростки знают об этом месте. А вот знают ли взрослые?! Не думаю, что кто-то из родителей был бы рад новости, что его ребенок посещает данное заведение. Что мне собственно и хотелось донести до вас и надзорных органов, — написал местный житель в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Детям на фото — по 14 лет. Пользователи соцсети в шоке от фотографий. Они благодарят автора за неравнодушие и информацию о заведении.
А вот те самые подростки возмутились, что их фото попало в паблик.
— Из-за вас теперь нас туда не пускают! — написали они.
Это фото с 14-летними подростками возмутили пользователей соцсети. Фото: vk.com/magnitkacity
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ИСТОЧНИК KP.RU