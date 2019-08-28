2019-08-28T15:30:18+03:00
Общество

ГУФСИН Челябинской области подписал соглашение с представителем Рамзана Кадырова

Виктор Брант подписал соглашение с представителем Главы Чеченской Республики в регионе Арби Яхъяевым
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Подписание согласПодписание согласФото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
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В четверг, 28 августа, начальник ГУФСИН России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Виктор Брант подписал соглашение с представителем Главы Чеченской Республики в регионе Арби Яхъяевым. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

Предметом двухстороннего соглашения стало сотрудничество в области образования и духовно-нравственного просвещения осужденных к лишению свободы, лиц, содержащихся под стражей и работников уголовно-исполнительной системы, недопущения распространения идеологии экстремизма и терроризма.

— В рамках данного соглашения будет оказано содействие администрации исправительных учреждений по целому ряду вопросов, в числе которых: восстановление социально-полезных связей осужденных, их подготовка к освобождению, правовое консультирование, а также содействие в трудовом и бытовом устройстве в процессе дальнейшей социализации, — рассказал Арби Яхъяев.

В завершении встречи стороны наметили ряд совместных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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