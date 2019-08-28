В магазине Челябинской области поймали двойника Шнурова

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-28T16:20:48+03:00

Похож на Шнура или нет? Фото: СОЦСЕТИ

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Продавщица мясного отдела в Миассе поймала воришку. Вызывать полицию не стала, а вот пост в соцсети выложила.

— Человек без совести! Ходит по магазинам, ворует мясо, пряча в штаны, — написала женщина в группе «Инцидент Миасс» и выложила фото небритого мужчины в спортивках.

— Да это же… Шнур! — хором воскликнули подписчики паблика.

Такая же седая щетина, как у отечественной рок-звезды Сергея Шнурова, схожий стиль. Если не считать, что у артиста одежда из дорогих бутиков.

Конечно же, это не Шнуров, а просто похожий на него издалека человек. Однако, фото позабавило пользователей соцсетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU