2019-08-29T06:18:26+03:00
Общество

Мужчине из Челябинской области не сдают квартиру, потому что он инвалид

Чего боятся владельцы жилья
Ирина КАРЕЛИНА
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В Пензе снять квартиру оказалось не проще, чем в Челябинской области. Фото Олега, соцсетиВ Пензе снять квартиру оказалось не проще, чем в Челябинской области. Фото Олега, соцсети
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Житель Миасса Олег Дунаев приехал в Пензу на свадьбу к другу. Город ему понравился, и он решил там задержаться. Но не тут-то было!

— Практически все арендодатели отказываются сдавать жилье, когда узнают, что его будет снимать человек на коляске. Почему так происходит, мне непонятно. Точнее, я понимаю, что люди боятся за мебель, за ремонт. Они думают, что я вовремя не смогу отреагировать на какую-то внештатную ситуацию.

Но поверьте мне, самые обычные жильцы будут иметь те же проблемы. Почему сдают квартиру всяким пьяницам, но не могут сдать колясочнику? — рассказал Олег пензенскому порталу ProГород.

С той же проблемой он сталкивался и в Миассе. Всего Олег жил на четырех съемных квартирах, две из которых ему удалось снять с большим трудом. А две других были в ужасном состоянии, и хозяева просто сдавали их хоть кому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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