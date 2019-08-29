2019-08-29T06:31:01+03:00
Общество

Житель Кургана сам сделал тротуар во дворе многоэтажки

И также планирует отремонтировать двор
Ирина КАРЕЛИНА
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Работа кипит! Фото из личного архива героя материала.Работа кипит! Фото из личного архива героя материала.
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По всему Кургану летом идут ремонты дорог и дворов. Но двор Владимира Удовика ни в какую программу не попал. И местный житель сам сделал проект по улучшению территории. Первым делом он решил проложить тротуарную дорожку.

— Так как раньше тут вообще не было прохода, изначально мы почистили от поросли. Своими силами я завез бордюры, щебенки и срезки асфальта. Хорошо, что появилось немного людей, которые решили помочь. Работа еще не закончена. Надо все доделать, пока не начались осенние дожди. По этой дороге будет удобнее ходить нашим детям в школы, нашим ветеранам до магазина и по своим делам. И еще девушкам с колясками не придется делать большой круг, чтобы дойти до дома, а спокойно все смогут проходить по удобному и освещенному тротуару, — рассказал Владимир в соцсети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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