В Челябинске в который раз обновят остановки общественного транспорта

СЕГОДНЯ 06:37 2019-08-29T06:41:18+03:00

Возможно, даже до конца этого года

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Уже в 2019 году власти Челябинска планируют обновить около двухсот остановок общественного транспорта. О таких планах в среду, 28 августа, рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

По словам чиновника, на торги выставлены два лота: на 90 и на 100 остановок. Речь идет о благоустройстве центральных улиц и гостевых маршрутов. Новые остановки будут с умной начинкой: они смогут рассказывать пассажирам о расписании автобусов и маршруток. Бюджету города они обойдутся в 142 млн рублей.

За отдельные деньги власти планируют установить информационные киоски, в которых можно уточнить путь до нужной точки.

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ИСТОЧНИК KP.RU