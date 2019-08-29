В Челябинске в который раз обновят остановки общественного транспорта
Уже в 2019 году власти Челябинска планируют обновить около двухсот остановок общественного транспорта. О таких планах в среду, 28 августа, рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.
По словам чиновника, на торги выставлены два лота: на 90 и на 100 остановок. Речь идет о благоустройстве центральных улиц и гостевых маршрутов. Новые остановки будут с умной начинкой: они смогут рассказывать пассажирам о расписании автобусов и маршруток. Бюджету города они обойдутся в 142 млн рублей.
За отдельные деньги власти планируют установить информационные киоски, в которых можно уточнить путь до нужной точки.
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ИСТОЧНИК KP.RU