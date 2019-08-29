2019-08-29T06:41:18+03:00
Общество

В Челябинске в который раз обновят остановки общественного транспорта

Возможно, даже до конца этого года
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Фото: cheladmin.ru.Фото: cheladmin.ru.
Изменить размер текста:

Уже в 2019 году власти Челябинска планируют обновить около двухсот остановок общественного транспорта. О таких планах в среду, 28 августа, рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

По словам чиновника, на торги выставлены два лота: на 90 и на 100 остановок. Речь идет о благоустройстве центральных улиц и гостевых маршрутов. Новые остановки будут с умной начинкой: они смогут рассказывать пассажирам о расписании автобусов и маршруток. Бюджету города они обойдутся в 142 млн рублей.

За отдельные деньги власти планируют установить информационные киоски, в которых можно уточнить путь до нужной точки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области коровы борются с мусорной реформой
В Челябинске поставили необычный спектакль, который начнется в автобусе
У мэрии Челябинска появятся официальные паблики и портал
Житель Кургана сам сделал тротуар во дворе многоэтажки
Жители Магнитогорска возмущаются в соцсетях варварской рубкой деревьев
Мужчине из Челябинской области не сдают квартиру, потому что он инвалид
«Продай «Мерседес» — выплати алименты!»: женщины Челябинской области пытаются достучаться до бывших мужей в соцсетях
Новое депо для общественного транспорта построят на северо-западе Челябинска
Под Челябинском дети перелезают пути под вагонами, чтобы попасть в школу
В Челябинске откроют новые станции подзарядки для электромобилей
Чиновница из Челябинской области похитила 24 млн рублей при покупке здания под детский садик
Расстрел председателя СНТ под Челябинском проверит следственный комитет
В магазине Челябинской области поймали двойника Шнурова
В Зауралье пенсионерка выпала из автобуса и ударилась головой о бордюр