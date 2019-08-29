У мэрии Челябинска появятся официальные паблики и портал

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-29T07:12:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова поддержала идею создания официальных пабликов и портала для мэрии. Эта идея прозвучала в среду, 28 августа, на заседании муниципального проектного комитета «Город для жизни». Новые интернет-площадки должны облегчить взаимодействие горожан и чиновников.

— Городской портал должен стать визитной карточкой южноуральской столицы. Здесь можно будет размещать информацию о городе, его людях, о власти, культурных и спортивных событиях, обсуждать самые актуальные темы, — предложил первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Аналогичные порталы существуют, к примеру, в Екатеринбурге, Москве, Татарстане.

Также чиновникам предложили активнее заходить в народные паблики, чтобы узнать настроения горожан. Наталья Котова согласилась, что работа с социальными сетями должна набирать обороты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU