У мэрии Челябинска появятся официальные паблики и портал
Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова поддержала идею создания официальных пабликов и портала для мэрии. Эта идея прозвучала в среду, 28 августа, на заседании муниципального проектного комитета «Город для жизни». Новые интернет-площадки должны облегчить взаимодействие горожан и чиновников.
— Городской портал должен стать визитной карточкой южноуральской столицы. Здесь можно будет размещать информацию о городе, его людях, о власти, культурных и спортивных событиях, обсуждать самые актуальные темы, — предложил первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.
Аналогичные порталы существуют, к примеру, в Екатеринбурге, Москве, Татарстане.
Также чиновникам предложили активнее заходить в народные паблики, чтобы узнать настроения горожан. Наталья Котова согласилась, что работа с социальными сетями должна набирать обороты.
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ИСТОЧНИК KP.RU