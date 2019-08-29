2019-08-29T07:40:14+03:00
Общество

В Челябинске поставили необычный спектакль, который начнется в автобусе

На смелый эксперимент отважился Челябинский театр современного танца
Лидия ПЕСКОВА
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Действие начнется в автобусе.Действие начнется в автобусе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Челябинский театр современного танца готовится показать в ноябре спектакль «Металлочка». Такой постановки Челябинск еще не видел. Это будет иммерсивный спектакль, то есть с эффектом полного погружения зрителя в сюжет постановки.

— Каждый эпизод будет разыгран на разных пространствах дворца ЧЗМК — в хореографическом классе, в фойе, на лестничной клетке, в техническом цехе, в подсобке, в костюмерной и в зрительном зале. Во время спектакля зрители будут перемещаться вслед за артистами, взаимодействовать с ними, сочувствовать, переживать и удивляться. Отдельные эпизоды спектакля будут как актерские монологи. Они будут произноситься от лица рабочих завода, с которыми будут проводиться многочисленные интервью во время подготовки спектакля. Также будут взяты интервью с людьми, чей жизненный путь был начат из стен дворца, — рассказали с минкульте Челябинской области.

Проект подготовил Театр современного танца. Фото: минкульт Челябинской области.

Проект подготовил Театр современного танца. Фото: минкульт Челябинской области.

А начнется спектакль в автобусе, который повезет зрителя из центра города в ДК ЧЗМК.

Прокат спектакля планируется циклами по четыре дня подряд в течение трех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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