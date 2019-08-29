В Челябинске поставили необычный спектакль, который начнется в автобусе
Челябинский театр современного танца готовится показать в ноябре спектакль «Металлочка». Такой постановки Челябинск еще не видел. Это будет иммерсивный спектакль, то есть с эффектом полного погружения зрителя в сюжет постановки.
— Каждый эпизод будет разыгран на разных пространствах дворца ЧЗМК — в хореографическом классе, в фойе, на лестничной клетке, в техническом цехе, в подсобке, в костюмерной и в зрительном зале. Во время спектакля зрители будут перемещаться вслед за артистами, взаимодействовать с ними, сочувствовать, переживать и удивляться. Отдельные эпизоды спектакля будут как актерские монологи. Они будут произноситься от лица рабочих завода, с которыми будут проводиться многочисленные интервью во время подготовки спектакля. Также будут взяты интервью с людьми, чей жизненный путь был начат из стен дворца, — рассказали с минкульте Челябинской области.
Проект подготовил Театр современного танца. Фото: минкульт Челябинской области.
А начнется спектакль в автобусе, который повезет зрителя из центра города в ДК ЧЗМК.
Прокат спектакля планируется циклами по четыре дня подряд в течение трех месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU