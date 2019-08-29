Всего лишь четверть жителей Челябинска довольны своим доходом

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-29T11:09:20+03:00

Большинству горожан денег на жизнь не хватает. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В этом они признались городским социологам

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Челябинцы лишний раз подтвердили, что денег много не бывает. Лишь четверть опрошенных признались социологам, что их устраивает размер дохода, сообщает пресс-служба Челябинского филиала РАНХиГС.

На днях социологи попросили земляков рассказать, довольны ли те размером своих доходов.

«Полностью удовлетворены»: 6,9 % опрошенных.

«По большей части удовлетворены»: 18,3% опрошенных.

То есть в сумму довольных порядка четверти. Чаще всего так отвечали люди старше 60 лет.

«По большей части не удовлетворен»: 30,6% опрошенных.

«Абсолютно не удовлетворен»: 39,7%.

В общей сложности негативное отношение к своим доходам высказали 70% опрошенных горожан. В основном это горожане в возрасте 45-59 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU