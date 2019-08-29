В Челябинске «убитый» класс для первоклашек отремонтируют после публикации фотографий в социальных сетях
Скандал разразился всего за несколько дней до начала учебного года. Родителям первоклассников из школы № 53 показали класс, в котором будет учиться дети. Старенькие ободранные обои, неровный деревянный пол, торчащие кирпичи в стенах — ремонт здесь не делали несколько десятилетий.
Ошарашенные родители выложили фотоснимки их класса в социальных сетях, оттуда жуткие кадры попали в прессу. Взлослые возмущались, что теперь им придется экстренно ремонтировать помещение за свой счет. Но уже к вечеру стало известно, что ремонт сделают за счет бюджета.
— Ситуация будет исправлена в ближайшие дни. Класс находится в старом здании, доставшемся городу от железной дороги. До начала следующей недели здесь закончат ремонт, — заверил начальник управления информационной политики администрации города Челябинска Владимир Сафонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU