Вице-премьер правительства Татьяна Голикова посетит один из вузов Челябинска

СЕГОДНЯ 19:19 2019-08-29T19:19:41+03:00

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В субботу, 31 августа, ЮУрГУ посетит вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба вуза.

В челябинском вузе гостья откроет лабораторию, которая будет носить имя Бориса Христенко. Борис Христенко был отцом нынешнего супруга Татьяны Голиковой Виктора Христенко и вел научную работу в стенах бывшего ЧПИ.

Борис Николаевич Христенко окончил инженерно-строительный, работал доцентом Челябинского политехнического института, ушел из жизни в 1998 году. Его сын Виктор Христенко также окончил ЧПИ, работал в нем инженером, старшим преподавателем, доцентом, потом трудился в правительстве Челябинской области, затем в правительстве России.

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ИСТОЧНИК KP.RU