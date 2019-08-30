Ребенок из Челябинска, получивший 65% ожогов, вырос и стал красавцем
В начале нулевых газеты Челябинска писали о страшной истории: в злосчастной общаге на Салютной, 23 пьяная дама умышленной облила кипятком семимесячного ребенка.Преступница поругалась с соседкой и выместила злость на ее сыне. У малыша было 65% ожогов тела. Имя парнишки — Денис Гагарин.
Тогда врачи с трудом выходили мальчика. Из семьи его изъяла опека. Усыновили его новые родители и увезли в Израиль. Издание «Курс дела» отыскало Дениса и узнало о его новой жизни спустя 19 лет.
Парень получил новое имя — Шон. Примечательно, что родители до 16 лет не говорили ему, что он приемный. Вскрылось это, когда Шон-Денис увидел документы в своей школе, где было сказано, что он из России.
Парень стал копать и обнаружилось, что у него есть родная сестра. Ее также забрали у пьющей матери. Родственница сейчас живет в Испании — оттуда ее приемные родители. А Шон вырос и стал мачо-красавцем. Сейчас служит в израильской армии, а затем планирует выучиться на биржевого брокера.
Денис-Шон просит всех, кто что-то знает о его детстве, писать ему на почту shon2999@gmail.com или в инстаграм @sean_pristin.
ИСТОЧНИК KP.RU