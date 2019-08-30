Ребенок из Челябинска, получивший 65% ожогов, вырос и стал красавцем

СЕГОДНЯ 07:36 2019-08-30T07:36:16+03:00

Новая семья увезла парня в Израиль, где он долго ничего не знал о своем южноуральском прошлом

Изменить размер текста: A A

В начале нулевых газеты Челябинска писали о страшной истории: в злосчастной общаге на Салютной, 23 пьяная дама умышленной облила кипятком семимесячного ребенка.Преступница поругалась с соседкой и выместила злость на ее сыне. У малыша было 65% ожогов тела. Имя парнишки — Денис Гагарин.

Тогда врачи с трудом выходили мальчика. Из семьи его изъяла опека. Усыновили его новые родители и увезли в Израиль. Издание «Курс дела» отыскало Дениса и узнало о его новой жизни спустя 19 лет.

Парень получил новое имя — Шон. Примечательно, что родители до 16 лет не говорили ему, что он приемный. Вскрылось это, когда Шон-Денис увидел документы в своей школе, где было сказано, что он из России.

Парень стал копать и обнаружилось, что у него есть родная сестра. Ее также забрали у пьющей матери. Родственница сейчас живет в Испании — оттуда ее приемные родители. А Шон вырос и стал мачо-красавцем. Сейчас служит в израильской армии, а затем планирует выучиться на биржевого брокера.

Денис-Шон просит всех, кто что-то знает о его детстве, писать ему на почту shon2999@gmail.com или в инстаграм @sean_pristin.

ИСТОЧНИК KP.RU