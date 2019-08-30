Полиция Челябинска выложила видеоролик о правилах общения с силовиками
В группе челябинской полиции во «ВКонтакте» появилось видео, которое представители власти рекомендуют посмотреть всем.
— Нередки случаи, когда граждане оскорбляют либо применяют насилие в отношении полицейского, даже не подозревая, что тем самым нарушают закон. Мы подготовили для вас профилактический ролик в рамках рубрики «На стороне закона» о правильном и законопослушном общении с представителями власти, — прокомментировали сотрудники полиции.
В ролике они называют уголовные статьи и наказания. Например, за оскорбление представителя власти можно получить год исправительных работ. А за применение насилия — тюремный срок до 10 лет.
Полиция Челябинска выложила видеоролик о правилах общения с силовиками.
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ИСТОЧНИК KP.RU