СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-30T07:40:17+03:00

Полиция наглядно показала, как нельзя себя вести. Кадр из видео

Что можно и что нельзя делать, когда с тобой говорит человек в погонах

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В группе челябинской полиции во «ВКонтакте» появилось видео, которое представители власти рекомендуют посмотреть всем.

— Нередки случаи, когда граждане оскорбляют либо применяют насилие в отношении полицейского, даже не подозревая, что тем самым нарушают закон. Мы подготовили для вас профилактический ролик в рамках рубрики «На стороне закона» о правильном и законопослушном общении с представителями власти, — прокомментировали сотрудники полиции.

В ролике они называют уголовные статьи и наказания. Например, за оскорбление представителя власти можно получить год исправительных работ. А за применение насилия — тюремный срок до 10 лет.

Полиция Челябинска выложила видеоролик о правилах общения с силовиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU