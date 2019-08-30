Имя южноуральца увековечили в трехрублевой монете

СЕГОДНЯ 08:15 2019-08-30T08:15:31+03:00

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Центробанк выпустил памятную серебряную монету в честь 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. Сам институт носит имя советского режиссера Сергея Герасимова, который родился в селе Кундравы Челябинской области.

На одной из сторон монеты изображен логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки. Тираж составил три тысячи штук, номинал — три рубля.

Сергей Герасимов останется в памяти благодарных зрителей, как автор культовых фильмов «Юность Петра», «Красное и черное», «Тихий Дон», «Молодая гвардия» и многих других.

В 2004 году в селе Кундравы был открыт музей, посвященный великому земляку. Здесь все еще сохранился дом, где жила семья режиссера и где он провел свое детство и отрочество.

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ИСТОЧНИК KP.RU