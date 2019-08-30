Имя южноуральца увековечили в трехрублевой монете
Центробанк выпустил памятную серебряную монету в честь 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. Сам институт носит имя советского режиссера Сергея Герасимова, который родился в селе Кундравы Челябинской области.
На одной из сторон монеты изображен логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки. Тираж составил три тысячи штук, номинал — три рубля.
Сергей Герасимов останется в памяти благодарных зрителей, как автор культовых фильмов «Юность Петра», «Красное и черное», «Тихий Дон», «Молодая гвардия» и многих других.
В 2004 году в селе Кундравы был открыт музей, посвященный великому земляку. Здесь все еще сохранился дом, где жила семья режиссера и где он провел свое детство и отрочество.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU