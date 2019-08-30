В Челябинске прокурор отстоял невиновность подозреваемого в грабеже и разбое
Прокурор в Челябинском областном суде доказал непричастность горожанина к совершению тяжелых преступлений — краже, хищении с применением насилия, к разбойному нападению с применением насилия. За решеткой обвиняемый мог бы провести долгие годы.
Прокурор доказал несостоятельность собранных обвинительных фактов, принятых ранее Тракторозаводским судом в качестве обоснования вины подсудимого.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с доводами прокурора, приговор суда отменила, направив материалы уголовного дела на новое судебное рассмотрение.
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