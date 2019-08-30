2019-08-30T14:15:41+03:00
Происшествия

В Челябинске при получении взятки задержали чиновника из администрации Верхнего Уфалея

Мзду в 250 тысяч рублей он получил за липовый акт выполненных работ по муниципальному контракту
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске задержали за взятку провинциального чиновника. Фото: Архив "КП".В Челябинске задержали за взятку провинциального чиновника. Фото: Архив "КП".
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В операции по задержанию инженера из администрации Верхнего Уфалея участвовали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Челябинску и сотрудники ОМОН Управления Росгвардии. Операция проходила в Челябинске 29 августа. Чиновник задержан с поличным, при получении взятки в 250 тысяч рублей.

Как сообщил представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, взятка предназначалась за подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту.

Подготовкой операции занимались сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области. Задержанный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на получение взятки». Подозреваемому уже предъявлено обвинение.

Идут следственные действия по сбору и закреплению доказательной базы.

— По материалам, собранным сотрудниками полиции, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на получение взятки), — сообщает пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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