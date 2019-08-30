Школьники из Челябинска понесут на праздничную линейку цветы и… деньги

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-30T15:01:23+03:00

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Благотворительная акция «Начнем год с добра» проходит по всей России. В течение сентября школьники собирают деньги для помощи детям, которые болеют раком. Только в прошлом году челябинские школяры перечислили на счет благотворительного фонда «Искорка» 260 тысяч рублей.

Например, в челябинской школе № 146 уже второй год подряд школьники буду собирать деньги для девятилетнего Паши Конькова, который борется с острым миелобластным лейкозом. Зимой мальчику провели трансплантацию костного мозга в Санкт-Петербурге. После этого Павел пережил 100 дней тяжелейшего восстановления, а в июне, наконец, вернулся в Челябинск. Но теперь каждые полтора месяца ему нужно летать в Петербург на осмотр. Расходы на самолет и гостиницу оплатит «Искорка».

— Каждый день в «Искорку» звонят школы, подают заявки на участие в акции, — рассказала КП-Челябинск председатель фонда Евгения Майорова. — Но помощь нашим подопечным нужна круглый год. Мы ежедневно оплачиваем счета онкобольных ребятишек. Поэтому оказать помощь можно и позже.

Для участия в акции нужно позвонить на «горячую линию» (351) 233-66-51.

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ИСТОЧНИК KP.RU