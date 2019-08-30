2019-08-30T18:36:12+03:00
Спорт

Цифрового двойника человека разработали ученые из Челябинска

Он поможет спортсменам добиваться побед без ущерба для здоровья
Андрей АБРАМОВ
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Цифровую модель спортсменов разработали челябинские ученые. Фото: ЮУрГУЦифровую модель спортсменов разработали челябинские ученые. Фото: ЮУрГУ
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Ученые одной из лабораторий ЮУрГУ работают над цифровым двойником человека. Прежде всего эта технология будет использоваться в спортивной сфере — создать кинематическую модель движения атлета. Об этом пишет газета «Южноуральская панорама».

Программа не только поможет улучшить спортивные достижения, но и прогнозирует риск заболеваний суставов и позвоночника. Прообразом цифрового двойника стали разработки наших ученых по созданию моделей тренировок хоккеистов, лыжников, тяжелоатлетов. Теперь эти профильные ноу-хау будут объединены в один цифровой инструмент.

Ожидается, что результаты исследований будут широко востребованы и в спорте, и в медицине. Цифровой двойник подскажет, как улучшить свои показатели, скорректировав тренировочный процесс без ущерба для здоровья. Моделирование работы опорно-двигательного аппарата позволит разработать умные приборы для профилактики и лечения заболеваний позвоночника и суставов, онлайн-мониторинга их состояния. Уже на подходе такие чудо-новинки, как энергоэффективная и индивидуальная обувь и кресла, которые будут подстраиваться под конкретного человека, обеспечивая комфорт.

Серийное производство аппаратно-программного комплекса с функцией числового моделирования кинематики человека планируется запустить к 2025 году. Общая стоимость проекта составит около 27 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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