2019-08-30T18:43:53+03:00
Звезды

В театре оперы и балета Челябинска устроят презентацию нового рояля Steinway&Sons

На инструменте сыграет наш известный земляк
Андрей АБРАМОВ
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Роялям Steinway отдают предпочтение многие знаменитые музыканты.Роялям Steinway отдают предпочтение многие знаменитые музыканты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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20 ноября в театре оперы и балеты им. Глинки презентуют рояль легендарной фирмы Steinway&Sons. Стоимость инструмента составляет 14,4 млн рублей. Инструмент не просто покажут зрителям — за него сядет лауреат международного конкурса пианистов имени Чайковского Дмитрий Шишкин. Об этом сообщает «Полит74».

Шишкин начинал карьеру в Челябинске, но сейчас на родине с концертами бывает редко. Гастролирует по Европе, Азии и Южном Америке. За роялем Steinway он исполнит концерт № 1 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена. В первом отделении концерта солисты, артисты хора и оркестра порадуют зрителей симфонической поэмой «Колокола» Сергея Рахманинова.

— Для этого уникального концерта придумано особенное сценическое оформление. Задник сцены займет конструкция из светодиодных панелей. Зрители смогут крупным планом наблюдать взмахи дирижерской палочки, движения рук солиста, эмоции музыкантов, — рассказали в оперном театре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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