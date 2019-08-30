В Копейске установят мемориальную доску в честь погибшего школьника
24 мая подросток из Копейска Дмитрий Новоселов совершил подвиг. Он спас из ледяной воды затопленной угольной шахты двух маленьких ребят. Дети ухнули вниз, когда сухая земля берега раскрошилась под ногами. Глубина — больше 30 метров. В окрестностях Копейска много таких смертельных, никак не огороженных, ловушек.
Детей Дима спас, но у самого выбраться из омута не хватило сил.
Смерть 13-летнего мальчика потрясла Копейск и Челябинскую область. Он был отзывчивым ребенком, хорошим сыном, любимцев учителей, лидером в классе, занимался спортом, был юнармейцем. Похоронили его рядом с Аллеей героев на местном кладбище. В Сети опубликовали петицию с требованием дать копейчанину звание «Героя России».
Дмитрий Новоселов представлен к государственной награде. Документы 12 августа получили в Администрации президента.
А в День знаний на фасаде школы № 48 в Копейске, где учился мальчик, откроется мемориальная доска. Памятный знак в честь юного героя установлен на пожертвования. На торжественную линейку приглашены юнармейцы, сотрудники МЧС и салютная группа.
Обещают исполнить мечту Димы — организовать школьную велопарковку. Мальчик очень любил велосипед, скорость и планировал устроить у родной школы цивилизованную парковку для школьников.
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