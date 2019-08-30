В Копейске установят мемориальную доску в честь погибшего школьника

30 Авг. 19:10 2019-08-30T19:10:38+03:00

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24 мая подросток из Копейска Дмитрий Новоселов совершил подвиг. Он спас из ледяной воды затопленной угольной шахты двух маленьких ребят. Дети ухнули вниз, когда сухая земля берега раскрошилась под ногами. Глубина — больше 30 метров. В окрестностях Копейска много таких смертельных, никак не огороженных, ловушек.

Детей Дима спас, но у самого выбраться из омута не хватило сил.

Смерть 13-летнего мальчика потрясла Копейск и Челябинскую область. Он был отзывчивым ребенком, хорошим сыном, любимцев учителей, лидером в классе, занимался спортом, был юнармейцем. Похоронили его рядом с Аллеей героев на местном кладбище. В Сети опубликовали петицию с требованием дать копейчанину звание «Героя России».

Дмитрий Новоселов представлен к государственной награде. Документы 12 августа получили в Администрации президента.

А в День знаний на фасаде школы № 48 в Копейске, где учился мальчик, откроется мемориальная доска. Памятный знак в честь юного героя установлен на пожертвования. На торжественную линейку приглашены юнармейцы, сотрудники МЧС и салютная группа.

Обещают исполнить мечту Димы — организовать школьную велопарковку. Мальчик очень любил велосипед, скорость и планировал устроить у родной школы цивилизованную парковку для школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU