В Челябинске непогода снова валит деревья

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-31T10:41:39+03:00

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В Челябинск вернулись ливни и штормовой ветер. В ночь на субботу, 31 августа, в Ленинском районе города упало очередное старое дерево. Жители соседнего дома рассказали об этом в социальных сетях.

Инцидент произошел неподалеку от жилого дома по улице Гагарина, 62, где прошлым летом разбили сквер Первостроителей. Рухнувшее дерево росло вдоль проеpжей части Гагарина и, упав, перекрыло пешеходную дорожку. К счастью, на этот раз люди не пострадали.

Этим летом в Челябинске ветер уже валил деревья. А 15 июля на улице Солнечной дерево упало на 71-летнюю пенсионерку. От тяжелых травм женщина той же ночью скончалась в больнице.

Несмотря на трагический инцидент, споры о вырубке старых деревьев в городе не утихают.

— Когда падают деревья, «зеленые» молчат. А когда производят своевременную опиловка и замену, их визг не унять! — комментирует инцидент в соцсетях Дмитрий Фищев.

— Ветер должен быть в десять раз сильнее и бушевать пару лет, чтобы количество поваленных деревьев, сравнилось с тем , сколько выпиливает человек, — возмущается Александр Пашнин.

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ИСТОЧНИК KP.RU