Упавшее дерево убило пенсионерку на Северо-Западе Челябинска

16 Июль 10:21 2019-07-16T11:57:47+03:00

Женщину довезли до больницы, но она прожила менее суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уже несколько дней подряд мы пишем о шквалистом ветре, который не оставляет Челябинск. За это время поломаны сотни деревьев и повреждены с десяток автомобилей. Увы, сегодня стало известно о человеческих жертвах. В больнице скончалась пенсионерка, пострадавшая от разгула стихии, сообщает пресс-служба ОКБ № 3.

Пожилая женщина пострадала вечером в понедельник, 15 июля. У дома № 24 по улице Солнечной на нее упало дерево. Пенсионерку тут же доставили в больницу скорой помощи, однако травмы оказались слишком серьезными. В ночь на вторник, 16 июля, 71-летняя женщина умерла.

— Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь клиники Виктория Розенберг.

Инцидент проверяет Следственный комитет.

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