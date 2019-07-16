Упавшее дерево убило пенсионерку на Северо-Западе Челябинска
Уже несколько дней подряд мы пишем о шквалистом ветре, который не оставляет Челябинск. За это время поломаны сотни деревьев и повреждены с десяток автомобилей. Увы, сегодня стало известно о человеческих жертвах. В больнице скончалась пенсионерка, пострадавшая от разгула стихии, сообщает пресс-служба ОКБ № 3.
Пожилая женщина пострадала вечером в понедельник, 15 июля. У дома № 24 по улице Солнечной на нее упало дерево. Пенсионерку тут же доставили в больницу скорой помощи, однако травмы оказались слишком серьезными. В ночь на вторник, 16 июля, 71-летняя женщина умерла.
— Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь клиники Виктория Розенберг.
Инцидент проверяет Следственный комитет.
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