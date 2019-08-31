2019-08-31T13:14:07+03:00
Общество

На выездах из Челябинска ищут нелегальное оружие

В области стартовал осенний сезон охоты
Лидия ПЕСКОВА
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Полиция проверяет у охотников документы. Фото: УМВД России по городу Челябинску.Полиция проверяет у охотников документы. Фото: УМВД России по городу Челябинску.
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В эти выходные на Южном Урале стартовал осенний сезон охоты. Все стрелки, что отправляются на озера и в лес, обязаны иметь разрешение на оружие. Полиция города поводит массовую поверку документов на дорогах.

— В рамках данных мероприятий на выездах из города Челябинска выставлены посты ГИБДД, тут же стоят участковые и сотрудники Росгвардии. Идет поверка машин, выезжающих на охоту. Полицейские проверяют соблюдение правил транспортировки огнестрельного охотничьего оружия, а также наличие действующего разрешения на его ношение и хранение, — рассказали КП-Челябинск в городском управлении МВД Челябинска.

Силовики также заглядывают в машины, чтобы увидеть, как оружие перевозится. Фото: УМВД России по городу Челябинску.

Силовики также заглядывают в машины, чтобы увидеть, как оружие перевозится. Фото: УМВД России по городу Челябинску.

Также охотников лишний раз просят соблюдать технику безопасности при обращении с оружием. Нередки случаи, когда халатность приводит к гибели самих стрелков и их друзей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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