2019-08-31T13:44:57+03:00
Общество

Все школы Челябинска за сутки до Дня знаний возьмут под круглосуточную охрану

Полиция будет следить за порядком и движением транспорта
Лидия ПЕСКОВА
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У школы будут дежурить полицейские и ГАИ. Фото: УМВД России по городу Челябинск.У школы будут дежурить полицейские и ГАИ. Фото: УМВД России по городу Челябинск.
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Несмотря на то, что все школы Челябинска, сейчас имеют внутреннюю охрану, в День знаний здесь будут дежурить полицейские и сотрудники ГИБДД. Они должны обеспечить безопасное дорожное движение и безопасность учащихся вблизи школ, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинской области.

— Сотрудники полиции провели комиссионные обследования образовательных учреждений, составили соответствующие акты. Все школы города оснащены тревожными кнопками. Педагогический коллектив проинструктирован по соблюдению мер безопасности и порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, — говорят в полиции.

В День знаний в Челябинске пройдут около 200 торжественных линеек в 163 школах. На встречу с учителями придут более 120 тысяч учащихся, в том числе около 15 тысяч первоклашек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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