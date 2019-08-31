2019-08-31T14:09:00+03:00
Общество

В Челябинске скоро откроется новая поликлиника

Алексей Текслер побывал в отремонтированных помещениях в Металлургическом районе
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"Как записаться на прием?". Алексей Текслер проверил, готова ли к приему пациентов новая поликлиника в Челябинске. Фото: gubernator74.ru"Как записаться на прием?". Алексей Текслер проверил, готова ли к приему пациентов новая поликлиника в Челябинске. Фото: gubernator74.ru
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Поликлиника горбольницы №6 разместилась на месте бывшей детской поликлиники на улице 50-летия ВЛКСМ. Открытие запланировано на 5 сентября.

Для того, чтобы заброшенное некогда здание отвечало современным требованиям, потребовался капремонт. С помощью перепланировки пространство было переделано под актуальные нужды. Заменены все коммуникации, смонтирована пожарной безопасности, отделаны все кабинеты, оснащены мебелью и оборудованием.

Готовую к приему посетителей поликлинику осмотрел глава региона.

— Здесь применяется система «бережливой поликлиники»: разделены потоки, есть современное оборудование. Я пообщался с врачами, они говорят, что им нравится тут находиться — это тоже очень важно: комфортно, удобно должно быть и врачам, и пациентам. Это хороший пример, и мы продолжим внедрять проект «бережливой поликлиники» во всех медучреждениях региона, — рассказал Алексей Текслер.

При проектировании сразу учитывались современные принципы: открытая регистратура, разделение потоков пациентов в остром состоянии и тех, кто пришел на плановый или профилактический прием. Заработают кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, прививочный кабинет и кабинет доврачебной помощи. Есть лаборатория для взятия анализов.

Новая поликлиника снимет остроту вопроса доступности медпомощи жителям южной части Металлургического района. Раньше на прием приходилось добираться с пересадкой, подолгу ждать приема в очередях.

Капремонт поликлиники финансировали областной и городской бюджеты. Региональная казна направила средства на покупку медицинского оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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