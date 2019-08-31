В ночь на воскресенье в Челябинской области ждут заморозки на почве

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-31T15:04:18+03:00

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Пришедшая на Южный Урал волна холода все не отступает. Ночь на воскресенье, 1 сентября, может стать самой холодной за последние дни. Челябинский гидрометцентр предупреждает, что кое-где на территории области возможны заморозки на почве до -1 градуса.

По области этой ночью столбик термометра опустится от +2 до +7 градусов. Днем 1 сентября потеплеет до +8...+13 градусов. По региону пройдут дожди, порывы ветра могут оказаться сильными. Такую же погоду ждут и в самом Челябинске.

В понедельник, 2 сентября, погода фактически не изменится, что уже огорчило всех школяров, которые собираются на праздничные линейки.

По иронии судьбы, со вторника начнется слабое потепление. При этом вся неделя будет пасмурной и дождливой. Но уже к пятнице, 6 сентября, должно потеплеть до +19 градусов, прояснится небо. На День города ждем хорошую погоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU