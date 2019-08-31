Челябинск открыл сеть зарядных станций для электроавтомобилей

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-31T15:18:46+03:00

Александр Новак, Алексей Текслер и Павел Левинский открыли в Челябинске зарядные станции для электрокаров. Фото: alexeytexler.official/instagram.com

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Десять зарядных станций для 34 электроавтомобилей, зарегистрированных в Челябинске, - много или мало? Наш город запустил развитие экологически чистой сети заправок для авто.

В субботу, 31 августа, проект в Челябинске торжественно открыли министр энергетики Александр Новак, глава Челябинской области Алексей Текслер и руководитель ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Инициатива запуска проекта принадлежит главе региона. Этим летом Алексей Текслер обратился в федеральное Минэнерго и «Россети» открыть в Челябинской области сеть зарядных станций для электромобилей. Предложение Текслера в Москве поддержали.

Конечно, работа по развитию сети на Южном Урале в самом начале. Как пояснил министр энергетики Александр Новак, интенсивное развитие сети важно не только с точки зрения сохранения экологии, но и для развития российского машиностроения.

— Идея пришла в июле, когда я посещал выставку «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. На кодном из стендов увидел зарядную станцию .Решил переговорить с министром энергетики РФ и с руководством ПАО «Россети» о развитии в Челябинской области масштабной региональной сети заправочных станций для электромобилей. Отклик получил положительный, очень за это благодарен. Сегодня предложение стало реальностью, — говорит Алексей Текслер.

На челябинской станции зарядить аккумулятор электромобиля можно за 50 минут. Мощность стационарной «подзарядки» — 50 киловатт. Алексей Текслер подчеркивает, что задача власти — дать людям выбор по тому, какой транспорт использовать. Но самому руководителю региона хочется, чтобы южноуральцы оценили новый экологичный транспорт. Шаг к этому сделан.

— Экологичный транспорт — новый образ Челябинска. Обладатели электромобилей, в том числе из соседних регионов, приезжайте тестировать! — поделился с подписчиками в соцсетях Алексей Текслер.

На зарядку аккумулятора электрокара нужно 50 минут. Фото: alexeytexler.official/instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU