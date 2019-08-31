2019-08-31T15:43:22+03:00
Общество

В Челябинске работает вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Алексей Текслер передал федеральному руководителю предложения о развитии здравоохранения
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Татьяна Голикова, Алексей Текслер и Ирина Гехт на территории Челябинской областной клинической больницы. Фото: Наиль Фаттахов, znak.comТатьяна Голикова, Алексей Текслер и Ирина Гехт на территории Челябинской областной клинической больницы. Фото: Наиль Фаттахов, znak.com
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В субботу, 31 августа, в Челябинск прилетела вице-премьер правительства России. Вместе с главой региона Алексеем Текслером она посетила Челябинскую областную клиническую больницу. Голикова заявила, что Москва следит за ситуацией в здравоохранении в регионах. Например, в Челябинской области с руководителем региона важно было обсудить, какие есть сложные точки, как воздействовать на ситуацию.

Голикова акцентировала внимание на обязательном развитии первичного звена здравоохранения. Ровно это направление является принципиально важным для главы Челябинской области Алексея Текслера.

— В последние годы многое сделано на уровне высокотехнологичной медицинской помощи. Наши областные больницы, федеральные центры обладают достаточным оборудованием, компетентными специалистами. Проблематика первичного звена здравоохранения сегодня, на мой взгляд, является ключевой. Я начал заниматься и говорить об этом еще в апреле, после посещения первых муниципалитетов. Недавно было совещание у президента с членами правительства на эту тему, и мы с Ириной Альфредовной Гехт готовили справку по ситуации в первичном звене Челябинской области, и давали в Москву для анализа, и она тоже ложилась одним из кирпичиков в определении проблематики в целом для нашей страны, — заявил глава региона на недавней пресс-конференции.

Голикова сообщила, что президентом принято решение о разработки региональных программ модернизации первичного звена. До октября появятся основные направления, чтобы регионы затем готовили свои программы. Принципиальны вопросы приведения в достойный вид районных больниц, оснащения их оборудованием, кадры, вопросы зарплат медработников.

У главы Челябинской области, подчеркнула вице-премьер, есть предложения по этим пунктам. Бумаги отправятся в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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