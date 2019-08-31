2019-08-31T17:49:20+03:00
Общество

В Челябинск приехали лучшие энергетики страны

Итоги Всероссийского конкурса лидеров отрасли подвели в ледовой арене «Трактор»
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В ледовой арене "Трактор" подвели итоги Всероссийского конкурса "Лидеры энергетики". Фото: gubernator74.ruВ ледовой арене "Трактор" подвели итоги Всероссийского конкурса "Лидеры энергетики". Фото: gubernator74.ru
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Министр энергетики России Александр Новак, глава Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Россети»Павел Ливинский в Челябинске наградили победителей конкурса «Лидеры энергетики». В наш город прибыли 102 специалиста отрасли.

— Энергетика сегодня системообразующая для развития экономики. Энергетика активно развивается сегодня, может быть даже более активно, чем другие виды деятельности. Здесь активно внедряются новые процессы, цифровизация, интеллектуальные системы учета, роботы. Это требует современного подхода к формированию кадров, кадрового потенциала. В конкурсе участвовало две тысячи человек и это действительно профессионалы своего дела, — сказал министр энергетики России Александр Новак.

Компания «Россети» провела Всероссийский конкурс «Лидеры энергетики». Задача — сформировать кадровый резерв тех, кто готов выполнить масштабные задачи развития электросетевого комплекса страны.

— Для нас большая честь и гордость, что мы принимаем первый съезд энергетиков в Челябинске. Наша область электроэнергетический развита, но остаются определенные проблемы и хорошо, что мы наметили пути их решения. Нам важно, что бы в каждом доме был свет. Чтобы качественное и надежное электроснабжение было нормой жизни для нашего региона, — подчеркнул Алексей Текслер.

В ледовой арене «Трактор» прошла церемония награждения 102 победителей. Лучшие энергетики страны будут рассматриваться в приоритетном порядке для замещения руководящих должностей в структурах ГК «Россети». Победителям вручили денежные сертификаты на оплату обучения. Победитель выбирает — повышение профессиональной квалификации или получение второго высшего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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