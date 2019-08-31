Жительница Челябинска фотографирует бездомных животных, чтобы найти им семьи

СЕГОДНЯ 18:04 2019-08-31T18:04:26+03:00

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Татьяна Татиус из Челябинска помогает бездомных животных найти семью. Наша землячка фотографирует их на улице и выкладывает фотографии вместе с историей животинки в социальных сетях.

— Я не приют и не беру чужих животных! — предупреждает Татьяна в социальных сетях. — Но помогаю им, как могу.

Например, на этой неделе Татьяна взялась устроить судьбу пяти котиков. У каждого из них своя жизненная история. Например, крупный сиамский кот бродяжничает с весны. Его хозяйка, пожилая челябинка, поехала гостить к близким, а кота оставила «дожидаться» на улице. Кот большой и скромный, ни к кому не пристает, а на поглаживания мурлычит.

Глухого белого кота кто-то выбросил летом. Оставаться на улице ему опасно, ведь кот не услышит, как к нему подберется собака. Пушистую белую кошечку кто-то отправил на улицу на сносях. Котята, увы, не выжили, а их мать целое лето караулила лакомства у магазина.

Мурлыка клянчит лакомства у магазина. Фото: Татьяна Татиус.

Есть еще один кот, с удивительными апельсиновыми глазами. У него долго был разбитый нос: то ли пнули котейку, то ли выпал с окна. Сначала кот ко всем ластился, а теперь стал недоверчивым, но скучает по теплому дому. Пятый кот, с отмороженным ухом, своего характера, попав на улицу, не изменил: и теперь может греться на солнышке, ничего не боясь, посреди тротуара.

— Дико жалко этих товарищей. Но у меня нет ни одного свободного угла, — признается Татьяна.

Полная галерея описанных котиков на странице Татьяны.

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ИСТОЧНИК KP.RU