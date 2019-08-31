Фотограф из Челябинска заснял, каким наш город видят птицы

СЕГОДНЯ 18:49 2019-08-31T18:49:46+03:00

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С высоты птичьего полета наш город снимали не раз. Но Василий Яковлев решил сделать все снимки с определенного ракурса — так, чтобы в кадр попали крупные магистрали и транспортные развязки. Свои снимки автор выложил в социальных сетях.

Фото: Василий Яковлев.

Итог получился довольно забавным. На кадрах вычурные узоры асфальтированных полос и крошечные машинки. Виды напоминают игровое поле советской игры «За рулем». Помните, была такая?

Фото: Василий Яковлев.

И хотя снимки получились довольно строгими, жители города с удовольствием их обсуждают.

— С такого ракурса дороги кажутся ровными, — иронизирует Вадим Мацюк.

— А что толку смотреть на город с высоты, если внутри мы задыхаемся и вязнем в грязи? — задается вопросом Ирина Хабирова.

Всего за несколько часов в соцсетях фотографии посмотрели 16 тысяч челябинцев. Многим они понравились.

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ИСТОЧНИК KP.RU