Фотограф из Челябинска заснял, каким наш город видят птицы
С высоты птичьего полета наш город снимали не раз. Но Василий Яковлев решил сделать все снимки с определенного ракурса — так, чтобы в кадр попали крупные магистрали и транспортные развязки. Свои снимки автор выложил в социальных сетях.
Фото: Василий Яковлев.
Итог получился довольно забавным. На кадрах вычурные узоры асфальтированных полос и крошечные машинки. Виды напоминают игровое поле советской игры «За рулем». Помните, была такая?
Фото: Василий Яковлев.
И хотя снимки получились довольно строгими, жители города с удовольствием их обсуждают.
— С такого ракурса дороги кажутся ровными, — иронизирует Вадим Мацюк.
— А что толку смотреть на город с высоты, если внутри мы задыхаемся и вязнем в грязи? — задается вопросом Ирина Хабирова.
Всего за несколько часов в соцсетях фотографии посмотрели 16 тысяч челябинцев. Многим они понравились.
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ИСТОЧНИК KP.RU