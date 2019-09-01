В Челябинской области близкие погибшей девушки простили водителя иномарки
В Кыштыме летом прошлого года трагически погибла девушка. Водитель пикапа Volkswagen 2H Amarok в нетрезвом состоянии решил развлечь двух подружек. Во время катания одна из них погибла.
В кузове пикапа обе дамы делали селфи. 22-летняя девушка встала во время движения, но не удержалась на ногах и вылетела из кузова. Упав на дорогу, она ударилась головой и разбилась.
Кыштымский городской суд назначил наказание владельцу иномарки - три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Но мужчина добился прощения близких и выплатил им компенсацию в размере трех миллионов рублей.
— Стороны примирились. В апелляции суд смягчил приговор, заменив реальный срок на условный, - сообщили в Челябинском областном суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU