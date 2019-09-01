2019-09-01T15:43:54+03:00
Общество

Челябинские заборы попали в компьютерную игру

Разработчики виртуального боевика живут в Челябинска, поэтому вдохновлялись местными пейзажами
Андрей АБРАМОВ
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Студия Alpha Games делает игру, локация в которой напоминает Челябинск.Студия Alpha Games делает игру, локация в которой напоминает Челябинск.Фото: скриншот с видео
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Молодая студия разработчиков видеоигр Alpha Games из Челябинска работает над проектом виртуального боевика. Сюжет экшена Time of the sword (если перевести дословно, то получится «Время меча» — прим.ред.) будет основан на русском фольклоре и погружен в современный мир.

— Эдакое темное техно-фэнтези! Слегонца все постапокалипсисом отдает. Мы все из Челябинска, поэтому пейзажами вдохновлялись прямо в городе. Даже уродские заборы скопировали, которые нынешняя власть повсюду устанавливает, — рассказал КП-Челябинск владелец студии Alpha Games известный челябинский бизнесмен Дмитрий Балакирев.

Отметим, что в Челябинске не раз обсуждали сомнительность решения озаборивания улиц. Создается ощущение, что таким образом осваивают бюджет.

Пока что поиграть в полноценную игру нельзя — она в стадии разработки. Есть лишь демо-версия: можно убить пару супостатов на ограниченной локации. Челябинцы возили прототип на игровую конференцию Gamescom и получил положительные отзывы геймерского сообщества

У игры уже есть тизер — небольшой рекламный ролик.

— Важно, что это технический тизер. Сама игра еще в процессе разработки и будет готова только через полтора года, — отметил Дмитрий.

Time of the sword is coming [teaser trailer].В Челябинске делают новую компьютерную игру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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