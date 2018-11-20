«Ты не пройдешь!»: самые нелепые заборы Челябинска

После того, как в Челябинске появился «бермудский треугольник», мы решили прогуляться по городу в поисках других нелепых заборов.

Одна секция ограждения стоит около 4 000 рублей. Учитывая этот факт, наш корреспондент сделал самый дорогой фотосет в карьере. На кадрах указана цена за все обозримые ограждения. Побежали!

Улочка Володарского. Дикого трафика нет. Жители свободно ходят через дырки в заборе.Фото: Андрей АБРАМОВ

Двигаемся в сторону дворца спорта «Юность».

Зачем здесь забор? Перебегать на ту сторону нет никакого смысла, ведь там газон.Фото: Андрей АБРАМОВ

Двигаемся дальше в сторону автовокзала.

Проектировщики заботливо сделали узкий карман за грязным павильоном.Фото: Андрей АБРАМОВ

Вот так спайка!Фото: Андрей АБРАМОВ

Видя этот карман, пешеходы пугаются, что оказались в ловушке, и с вокзала невозможно выйти. Оказывается нужно всего лишь обойти грязный павильон и будет выход.Фото: Андрей АБРАМОВ

Автовокзал у «Юности» — настоящий лабиринт.Фото: Андрей АБРАМОВ

Отправляемся гулять по улице Труда.

Посмотрите на эту неблагодарную фигуру в желтом! Для нее рядом со школой поставили забор, а она его обошла и стоит на обочине.Фото: Андрей АБРАМОВ

Непонятно для чего оставляют странные дыры? Озаборивать так целиком!Фото: Андрей АБРАМОВ

«Мы ставим заборы, чтобы люди не выбегали на дорогу!». Только вот из трамвая пассажиры все равно выходят под колеса машинам.Фото: Андрей АБРАМОВ

Наверное, чиновники думают, что челябинцам нравятся прогулки меж двух заборов.Фото: Андрей АБРАМОВ

Эти два забора великолепны!Фото: Андрей АБРАМОВ

Рядом с величественным зданием оперного театра нагородили серых оград.Фото: Андрей АБРАМОВ

Линии ограждений в районе оперного не поддаются трактовке здравым смыслом.Фото: Андрей АБРАМОВ

Исторический центр города.Фото: Андрей АБРАМОВ

Вероятно, человек, поместивший сюда заборы, думает, что челябинцы очень часто бросаются под трамвай.Фото: Андрей АБРАМОВ

Очень удобно ходить между столба и забора...Фото: Андрей АБРАМОВ

Славно погуляли по центру! Теперь прыгаем в комфортабельную маршрутку и отправляемся на шопинг в самый большой магазин Челябинска.

На подходе к ТРК «Алмаз».

Смотрим по часовой стрелке. На первом фото чудо инженерной мысли: построили больщущий островок безопасности и огородили его клином из забора. На втором фото пешеходам оставили узкий проход и поэтому они перебегают дорогу напрямик. Третий кадр: видимо, эти секции влепили специально для нелегальной рекламы кредитов. Четвертое: бесполезная линия, которая сторожит газон.

Выглядит уродливо.Фото: Андрей АБРАМОВ

Для чего нужен этот мини-коридор? Чтобы люди не топтали бурьян?Фото: Андрей АБРАМОВ

Вокруг ТРК «Алмаз».Фото: Андрей АБРАМОВ

Смотрим по часовой. На первом фото забор преграждает выход на поросший бурьяном газон. Дорога за ним абсолютно не проезжая. Выбегать туда нет смысла. На втором кадре ограда окружила остановку. Вдруг вы захотите обойти ее и выбежать на стоянку! Третье фото: девушка хвастается, что может позволить сделать фото в дорогом месте. На четвертом кадре широченный газон, по которому вряд ли кто-то пойдет, отделен от заброшенной заправки.

Комбозабор! Сразу три разных слились на одном квадратном метре.Фото: Андрей АБРАМОВ

ОТКУДА БЕРУТСЯ ЗАБОРЫ

На каждую дорогу Челябинска существует проектная документация. Чертеж, на котором указаны «зебры», светофоры, разметка полос, а также дорожные ограждения. По ГОСТу забор должен обрамлять пешеходный переход на 50 метров в обе стороны. А вот дальше — на усмотрение автора проекта.

— У каждой дороги есть собственник. Если это новая дорога, то владелец заказывает проект на него у компании, которая выиграет тендер. Если дорога старая и на ней не хватает ограждений, то мы можем выдать представление собственнику — устранить нарушение, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

Статистики, что на участке, где поставили ограждения, упало количество аварий с пешеходами, в ГИБДД нет.

— Вообще, ограждения канализируют пешеходный поток. Люди не хотят перелезать через него и дисциплинированно идут до перехода.

ОГРАДЫ — ЭТО ПЛОХО?

— Почти любой забор в городе — признак неправильной планировки пространства, — пишет лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. — В правильном городе заборов быть не должно. Ограждения покупают и устанавливают за счет жителей города. Еще их ставят на баланс и ежегодно списывают деньги на их содержание: покраску, починку, мойку.

Выход из ситуации урбанист описывает простой формулой: ограждения — плохо, снижение скорости авто — хорошо.

— Вместо установки ограждений, нужно применять технологии успокоения трафика: снизить разрешенную скорость в городе до 50 км/ч, уменьшить ширину дороги, строить островки-разделители, сужать дороги в районе «зебр».

Для Челябинска такой рецепт звучит как посягательство на святое наследие Михаила Юревича — «дорожную революцию».

Известный культуролог Михаил Казиник во время визита в Челябинск ужаснулся облику города. Обилие заборов и проводов он сравнил с концлагерем. Известно, что столичные архитекторы, которые осматривали Челябинск для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, сказали, что городу следует срочно избавляться от заборов.

Лев Владов обращался к экс-мэру Евгению Тефтелеву с просьбой прекратить «озаборивание». Глава города ответил, что об этом не может быть и речи. А как считаете вы? Поделитесь мнением в комментариях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.