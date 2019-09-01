2019-09-01T16:58:57+03:00
Общество

Школьнику-герою из Копейска накануне гибели снились пророчества

Об этом рассказал отец Димы Новоселова
Ольга АНТОНОВА
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Дима Новоселов с отцом с сестренками. Фото: Архив Андрея Горланцева.Дима Новоселов с отцом с сестренками. Фото: Архив Андрея Горланцева.
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Первого сентября на фасаде школы № 48 в Копейске установили мемориальную доску в честь героически погибшего Димы Новоселова. В мае он спас из ледяной воды затопленной шахты под Копейском двух маленьких детей. Выбраться самому из омута у 13-летнего подростка не хватило сил.

Похоронили Диму рядом с Аллеей героев на городском кладбище. Сейчас взрослые добиваются представления мальчика к государственной награде: документы уже в Администрации президента.

На пожертвования изготовили памятный знак. Его торжественно откроют на школьной линейке второго сентября. На линейку придут юнармейцы — Дима был членом организации, сотрудники МЧС, руководители и спортсмены секции рукопашного боя, где тренировался подросток.

Накануне гибели Диме снились пророческие сны. Об этом рассказал председатель Совета родителей Копейска Андрей Горланцев:

— В разговорах с отцом Димы, после того, как он немного отошел от этой семейной трагедии, мне врезались в память его воспоминания о последних днях жизни сына. Особенно момент, когда Дима, помогая отцу в постройке гаража, сказал:

— Папа, мне в последнее время снится, что я спасаю кого-то из воды. Как ты считаешь, если такое случится, стоит мне бросаться спасать человека? Это будет правильно?

На что Александр ответил:

— А как ты сможешь пройти мимо и не помочь? А если этот человек погибнет на твоих глазах? Как ты потом будешь с этим жить?

Пророчества, увы, сбылись. Но разве мог иначе ответить сыну его отец, боевой офицер?

Мемориальная доска уже установлена на фасаде школы. Завтра ее торжественно откроют. Фото:Архив Андрея Горланцева.

Мемориальная доска уже установлена на фасаде школы. Завтра ее торжественно откроют. Фото:Архив Андрея Горланцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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