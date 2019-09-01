Пожар на Аркаиме уничтожил жилища каменного века

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-01T17:44:03+03:00

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В ночь на 1 сентября в заповеднике Аркаим в Челябинской области случился пожар. Горели жилища каменного века. Это реконструированные конструкции для туристов. Никто из посетителей или сотрудников не пострадал.

Чтобы потушить пожар, потребовалось несколько минут. Пожарные примчались как только смогли. Огонь потрепал жилища и экспонаты внутри. Однако это все новоделы, которые сотрудники изготавливали сами для наглядности туристам.

Сейчас пожарные устанавливают причину возгорания.

— Аркаим продолжает гореть, вот уже гора Аркаим сгорела, сгорел новодел, из трех юрт осталась одна, — написала в соцсетях челябинка Галина Дюрягина и выложила фото уничтоженной огнем травы.

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ИСТОЧНИК KP.RU