Туристы почти восемь часов не могут вылететь из Челябинска в Анталью
Пассажиры рейса Челябинск-Анталья компании Red Wings всю ночь провели в аэропорту. Они должны были вылететь в курортный город в 1:40. Но все еще находятся в Челябинске.
— Как нам объяснили представители авиакомпании, мы не можем вылететь из-за неисправности двигателя. Нам дали воду, еду. Уже все устали, мы сидим здесь всю ночь. И когда полетим — непонятно, — рассказал один из пассажиров рейса.
Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, на рейс WZ-4009 объявлена посадка. Самолет должен вылететь из южноуральской столицы в 9:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU