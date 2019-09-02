Туристы почти восемь часов не могут вылететь из Челябинска в Анталью

СЕГОДНЯ 06:34 2019-09-02T06:50:58+03:00

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Пассажиры рейса Челябинск-Анталья компании Red Wings всю ночь провели в аэропорту. Они должны были вылететь в курортный город в 1:40. Но все еще находятся в Челябинске.

— Как нам объяснили представители авиакомпании, мы не можем вылететь из-за неисправности двигателя. Нам дали воду, еду. Уже все устали, мы сидим здесь всю ночь. И когда полетим — непонятно, — рассказал один из пассажиров рейса.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, на рейс WZ-4009 объявлена посадка. Самолет должен вылететь из южноуральской столицы в 9:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU