2019-09-02T07:44:04+03:00
Происшествия

В поселке под Челябинском вспыхнул детский сад

Пожару присвоен повышенный ранг сложности
Валентина ВАГАНОВА
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Пострадавших в результате пожара нет.Пострадавших в результате пожара нет.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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ЧП произошло в поселке Рощино Сосновского района днем в воскресенье, 1 сентября. Из подвала детского сада повалил дым. В здании тут же сработала автоматическая пожарная сигнализация. Это позволило пожарным быстро среагировать на происшествие.

Детей и персонала в детском саду не было. Только дежурил сторож. Он сам эвакуировался из горящего здания.

— Силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали по повышенному рангу пожара: в подвальном помещении горели строительные материалы на площади 18 кв. м. Было задействовано три звена газодымозащитной службы. В результате пожарные расчеты оперативно справились с возгоранием. Пострадавших в результате пожара нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Со слов администрации учреждения, здание детского сада закрыто на капитальный ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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