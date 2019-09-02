В поселке под Челябинском вспыхнул детский сад
ЧП произошло в поселке Рощино Сосновского района днем в воскресенье, 1 сентября. Из подвала детского сада повалил дым. В здании тут же сработала автоматическая пожарная сигнализация. Это позволило пожарным быстро среагировать на происшествие.
Детей и персонала в детском саду не было. Только дежурил сторож. Он сам эвакуировался из горящего здания.
— Силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали по повышенному рангу пожара: в подвальном помещении горели строительные материалы на площади 18 кв. м. Было задействовано три звена газодымозащитной службы. В результате пожарные расчеты оперативно справились с возгоранием. Пострадавших в результате пожара нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Со слов администрации учреждения, здание детского сада закрыто на капитальный ремонт.
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ИСТОЧНИК KP.RU