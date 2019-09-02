В школе Челябинска открылся класс для детей с аутизмом и синдромом Дауна

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-02T10:41:05+03:00

Особые дети сегодня отпразднуют начало учебного с остальными учениками, а завтра вместе с ними сядут за парты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нем будут учиться четыре ребенка

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Сегодня за парты в общеобразовательной школе сядут четыре необычных первоклассника — у ребят аутизм и синдром Дауна. Несмотря на эти диагнозы, учиться дети будут среди обычных школьников.

— В школе создана ресурсно-тьюторская служба, сопровождать особых детей будут учитель ресурсного класса, дефектолог, логопед, психолог и тьюторы. Все педагоги и сотрудники школы, которые будут взаимодействовать с особыми школьниками, прошли повышение квалификации, — рассказали в Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце». Ее представителям принадлежит идея открыть ресурсный класс в Челябинске.

Инициативу поддержало министерство образования и науки Челябинской области. Для реализации проекта в течение года организация получит более 2,8 млн рублей из фонда президентских грантов.

С учащимися школы будут проводить специальные мероприятия, например, «Уроки доброты», чтобы сформировать толерантное отношение к особым детям. В дальнейшем планируется снять короткометражный фильм о работе ресурсного класса. Он должен объединить разные категории взрослых и детей и будет полезен для передачи опыта другим школам.

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ИСТОЧНИК KP.RU