В школе Челябинска открылся класс для детей с аутизмом и синдромом Дауна
Сегодня за парты в общеобразовательной школе сядут четыре необычных первоклассника — у ребят аутизм и синдром Дауна. Несмотря на эти диагнозы, учиться дети будут среди обычных школьников.
— В школе создана ресурсно-тьюторская служба, сопровождать особых детей будут учитель ресурсного класса, дефектолог, логопед, психолог и тьюторы. Все педагоги и сотрудники школы, которые будут взаимодействовать с особыми школьниками, прошли повышение квалификации, — рассказали в Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце». Ее представителям принадлежит идея открыть ресурсный класс в Челябинске.
Инициативу поддержало министерство образования и науки Челябинской области. Для реализации проекта в течение года организация получит более 2,8 млн рублей из фонда президентских грантов.
С учащимися школы будут проводить специальные мероприятия, например, «Уроки доброты», чтобы сформировать толерантное отношение к особым детям. В дальнейшем планируется снять короткометражный фильм о работе ресурсного класса. Он должен объединить разные категории взрослых и детей и будет полезен для передачи опыта другим школам.
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ИСТОЧНИК KP.RU