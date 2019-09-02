Самолет рейса «Челябинск-Анталья» вылетел с опозданием почти на девять часов

СЕГОДНЯ 18:50 2019-09-02T18:50:09+03:00

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Пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Челябинска в Анталью, вылетел из аэропорта с задержкой в 8 часов 37 минут. Пассажиры должны были отправиться в курортный город в 1:40. Но, судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, покинули Челябинск только в 10:17.

По словам пассажиров рейса, вылет задержали из-за неисправности двигателя. Все это время люди сидели в зале ожидания и очень устали. Среди туристов были дети. Посадку откладывали несколько раз за ночь. Но вылетел самолет уже только днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU