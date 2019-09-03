У хозяина скандального зоопарка в парке Гагарина нашли компроментирующие снимки

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-03T08:51:32+03:00

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Житель Челябинска Сергей Панасенко уже несколько лет выставляет в парке Гагарина диких животных. Он привозит их в тесных клетках, привязывает к деревьям и собирает с горожан деньги «на корм зверюшкам».

Зверинец уже не раз становился объектом критики. Ветеринары подозревают, что Панасенко накачивает животных успокоительным, чтобы те позволяли себя погладить. Однажды при перевозке в багажнике из машины хозяина на ходу выпал волк. Он зацепился поводком за автомобиль, и его несколько минут волокло по асфальту. А на личной страничке Сергея Панасенко нашли фото, на которых он поит алкоголем енота, а хорька подвешивает за ошейник на крючок.

— Нас беспокоят многочисленные факты, говорящие о жестоком обращении владельца с питомцами. Несмотря на новый закон, запрещающий содержание диких животных в квартирах и домах, контактные зоопарки, правоохранительные органы продолжают бездействовать, — говорит эксперт ОНФ, ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

ОНФ обратился в прокуратуру с просьбой проверить зверинец и запретить выгул животных в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU