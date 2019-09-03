2019-09-03T09:26:21+03:00
Общество

Челябинская область станет съемочной площадкой фильма про постапокалипсис

Южноуральский режиссер намерен обратиться к легендарной компьютерной игре
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Постер будущего фильма и костюм одного из персонажей.Постер будущего фильма и костюм одного из персонажей.
Изменить размер текста:

Поклонники видеоигр знают культовую серию Fallout. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире. В результате ядерной войны сверхдерджав мир заселили мутанты, а остатки человечества пытаются налаживать новую жизнь. По мотивам игры режиссер из Челябинска Павел Головин намерен снять фильм.

— По сюжету действия происходит в альтернативном мире в стилистике ретрофутуризма, пережившем ядерную войну: в ней никогда не был изобретен транзистор, а все технологии работают на ядерных реакторах. В моде 50-ые года XX века: джаз, кабриолеты, клетчатые пиджаки и Элвис Пресли; а на улицах бушует радиация, бандиты, беззаконие и кровожадные мутанты. Этот мир собирается перевести на пленку команда энтузиастов, — рассказала участник проекта Анастасия Спицина.

Головин ранее занимал призовые места на мировых кинофестивалях с другими работами. Для съемок фильма Fallout уже собирают футуристические костюмы, готовятся начать съемки. Локацией для них станет Челябинская область.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Южноуралец сообщил о заложенной в детском саду бомбе
Гребцы МГТУ выступят на Чемпионате Европы
Глава Златоуста официально ушел отставку
В Челябинской области отправлена в отставку замминистра тарифного регулирования
У хозяина скандального зоопарка в парке Гагарина нашли компроментирующие снимки
На Южном Урале перевернувшийся квадроцикл задавил своего хозяина
Летевший в Турцию самолет из Челябинска совершил экстренную посадку в Краснодаре
В Кургане произошла крупная авария на газопроводе
Школьники Челябинской области пожаловались на драные учебники
Праздник не для всех: многих учеников Челябинской области оставили без школьной линейки
Ветеринары Магнитогорска бесплатно спасли бродячую собаку
«Трактору» в матче с «Витязем» не хватило голов для победы
Возле детского сада в Челябинске загорелось такси
Свои голы нужно забивать: комментарий тренера «Трактора» после поражения от «Витязя
В Челябинской области пенсионерка лишилась 358 тысяч, пытаясь вернуть деньги, которые когда-то вложила в МММ
Уроженка Челябинска рассказала, как и зачем убила своего годовалого сына
«Трактор» уступил «Витязю» в первом матче чемпионата КХЛ сезона 2019-2020
Самолет рейса «Челябинск-Анталья» вылетел с опозданием почти на девять часов
Житель Челябинской области пострадал в лобовом столкновении двух «десяток»
В Челябинской области автомобилистка врезалась в иномарку, а после сбила мотоциклиста
В Челябинске осудили участника группировки, поставлявшей наркотики по всей стране
В Челябинской области посетитель ночного клуба выстрелил в охранника
ВТБ начинает продажи ОФЗ-н четвертого выпуска
Арестанты колоний Челябинской области снова сели за парты в День знаний
Глава Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал отставку Вячеслава Жилина
Мэр Златоуста Вячеслав Жилин досрочно сложил полномочия
Многолетники или однолетники? Челябинцев просят выбрать стиль цветочного оформления центра
ЮУрГУ встретил День знаний серией торжественных мероприятий