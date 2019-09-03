Челябинская область станет съемочной площадкой фильма про постапокалипсис
Поклонники видеоигр знают культовую серию Fallout. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире. В результате ядерной войны сверхдерджав мир заселили мутанты, а остатки человечества пытаются налаживать новую жизнь. По мотивам игры режиссер из Челябинска Павел Головин намерен снять фильм.
— По сюжету действия происходит в альтернативном мире в стилистике ретрофутуризма, пережившем ядерную войну: в ней никогда не был изобретен транзистор, а все технологии работают на ядерных реакторах. В моде 50-ые года XX века: джаз, кабриолеты, клетчатые пиджаки и Элвис Пресли; а на улицах бушует радиация, бандиты, беззаконие и кровожадные мутанты. Этот мир собирается перевести на пленку команда энтузиастов, — рассказала участник проекта Анастасия Спицина.
Головин ранее занимал призовые места на мировых кинофестивалях с другими работами. Для съемок фильма Fallout уже собирают футуристические костюмы, готовятся начать съемки. Локацией для них станет Челябинская область.
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ИСТОЧНИК KP.RU