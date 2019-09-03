«Родился в рубашке!»: котенок проехал под капотом из Миасса в Екатеринбург и обратно

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-03T16:47:19+03:00

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В Миассе ищут хозяев котенку, который прокатился под капотом машины 500 км и остался жив. Четвероногий забрался в автомобиль семейной пары из Миасса и отправился с ними в дорогу. Попутчика обнаружили только в Екатеринбурге, когда он подал голос. Обеспокоенные хозяева заглянули под капот и увидели за решеткой радиатора полосатую мордочку. Вероятно котенок забрался туда, чтобы согреться.

— Достать его мы не смогли. Пришлось возвращаться вместе с ним в Миасс. По дороге несколько раз останавливались. Глушили двигатель, прислушивались — ни звука, — рассказывает Елена Берестова.

Вернувшись домой, супруги несколько дней не пользовались машиной. Усатый не покидал своего укрытия, а ездить вместе с ним они побаивались. На третий день котенок соблазнился на корм и выбрался из автомобиля.

Животное показали ветеринару. Оказалось, что это кошечка. Ей всего 4 месяца. Несмотря на экстремальное приключение, она нисколько не пострадала.

— Оставить путешественницу себе, мы не можем. У нас уже есть два приемных кота. Может быть нужен кому-нибудь «пушистый талисман удачи»? — обращается к южноуральцам Елена Берестова.

Связаться с Еленой, чтобы забрать удачливого котенка, можно по телефону: 89085849933

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ИСТОЧНИК KP.RU