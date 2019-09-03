В Челябинске проект «Бережливая поликлиника» экономит время пациентов и врачей

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-03T16:51:07+03:00

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В Челябинске, в областной больнице № 2, презентовали проект бережливой поликлиники. После того, как в поликлинику пришел технический прогресс, ускорилась работа регистратуры, сократилось время ожидания приема специалиста, а рабочее место врачей стало более комфортным, сообщает региональный минздрав.

Проект реализуется на Южном Урале два года. На старте проекта в нем было восемь больниц, в этом году — уже 55 медучреждений. С этого года проект «Бережливая поликлиника» шагнул в организации первичной медицинской помощи.

ОКБ № 2 участвует в проекте третий год. И многое изменилось: отремонтирована регистратура; открыт колл-центр; документы переводятся в электронный формат; есть дополнительные кабинеты неотложной помощи и доврачебного приема; отремонтированы кабинеты участковых врачей.

— Проект преследует две цели — облегчение работы терапевта и облегчение жизни пациентам. Нам бы хотелось, чтобы пациенты попадали на прием к врачу не спонтанно, а планировали свой визит в поликлинику и брали талоны по назначенному времени. Для этого есть колл-центр. Если же визит ко врачу нужен прямо сейчас, пациент может обратиться в кабинет неотложной помощи. Для оформления направления на анализы или санаторно-курортной карты пациент может обратиться в кабинет доврачебного приема без талона, — рассказала заведующая терапевтическим отделением поликлиники ОКБ №2 Анна Авладеева.

В этом году по инициативе главы региона Алексея Текслера на развитие южноуральских поликлиник дополнительно выделено из бюджета 297 миллионов рублей. Средства будут направлены на ремонт входных групп, зон ожидания, регистратур в поликлиниках, участвующих в проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU