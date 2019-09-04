Челябинский иллюстратор помещает героев ужастиков в непривычные ситуации
Иллюстратор Alex Stamen (так он назвался в соцсетях) из Челябинска удивляет народ необычными иллюстрациями, которые он объединил темой «Страшные будни». Героями стали персонажи популярных ужастиков. Только помещены они в нашу повседневную жизнь.
Так Фредди Крюгер оказался на шашлыках, а клоун из «Оно» — в продуктовой лавке. Кукла Билли из «Пилы» развозит пиццу, а медсестра из «Сайлент Хилл» работает парикмахером.
— Решил начать серию иллюстраций к Хеллоуину. В этот праздник обычные люди перевоплощаются в страшилок. А что, если бы страшилки перевоплощались в нас? — написал Алекс в своем аккаунте в Инстаграме.
Также иллюстратор рисует реальных людей и своих рыжих котов по кличке Носок и Варежка.
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ИСТОЧНИК KP.RU