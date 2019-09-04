2019-09-04T06:31:43+03:00
Общество

Челябинский иллюстратор помещает героев ужастиков в непривычные ситуации

Фредди Крюгер оказался на шашлыках, а клоун из «Оно» — в продуктовой лавке
Ирина КАРЕЛИНА
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Иллюстратор Alex Stamen (так он назвался в соцсетях) из Челябинска удивляет народ необычными иллюстрациями, которые он объединил темой «Страшные будни». Героями стали персонажи популярных ужастиков. Только помещены они в нашу повседневную жизнь.

alex_stamen_artalex_stamen_art
Фредди Крюгер оказался на шашлыках
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Так Фредди Крюгер оказался на шашлыках, а клоун из «Оно» — в продуктовой лавке. Кукла Билли из «Пилы» развозит пиццу, а медсестра из «Сайлент Хилл» работает парикмахером.

alex_stamen_artalex_stamen_art
Кукла Билли из Пилы развозит пиццу
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— Решил начать серию иллюстраций к Хеллоуину. В этот праздник обычные люди перевоплощаются в страшилок. А что, если бы страшилки перевоплощались в нас? — написал Алекс в своем аккаунте в Инстаграме.

Также иллюстратор рисует реальных людей и своих рыжих котов по кличке Носок и Варежка.

alex_stamen_artalex_stamen_art
Медсестра из Сайлент Хилл работает парикмахером
139 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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