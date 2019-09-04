2019-09-04T08:17:06+03:00
Общество

В Челябинск прибыли первые 17 новых низкопольных автобусов

Машины выкрашены в зеленый цвет, его выбрали горожане
Инна КУМЕЙКО
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Новые автобусы прибыли в Челябинск.Новые автобусы прибыли в Челябинск.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Всего их будет 66 — до конца года. Автобусы марки ЛиАЗ уже в Челябинске. Первая партия из 10 низкопольных машин выстроилась на Театральной площади в среду, 4 сентября. Еще семь готовят к выпуску на линию. Машины поставят на маршрут № 64. Еще семь машин проходят подготовку: их страхуют, ставят на учет в ГИБДД. Они встанут на маршруты № 4, 34, 81.

В автобусах есть USB-розетки и сеть Wi-Fi.

Так выглядит салон. Фото: Инна КУМЕЙКО

Так выглядит салон.Фото: Инна КУМЕЙКО

В Челябинск должно было поступить 66 автобусов — низкопольных, на экологически чистом топливе. Для чего из областного бюджета было выделено 765 млн руб.

На недавнее большой пресс-конференции Алексей Текслер заявил:

— Уже в начале сентября появятся новые автобусы в Челябинске. Их будет закуплено порядка 70 штук. Конечно, этот транспорт появится взамен тех маршруток, которые есть сегодня. Эта работа началась. Мы с федеральным центром прорабатываем вопрос о выделении 4,5 миллиарда рублей для обновления автобусного парка. Это порядка 450 новых автобусов. Возможно, часть из них появится уже в конце этого года, мы такие переговоры с федеральным центром ведем, но в целом программа рассчитана на два года. Весь этот транспорт разных размеров (от длинных автобусов до автобусов поменьше) пойдет на замену устаревших маршруток.

На презентацию прибыл Алексей Текслер. Фото: Инна КУМЕЙКО

На презентацию прибыл Алексей Текслер.Фото: Инна КУМЕЙКО

До конца ноября Челябинск закроет контракт на 66 автобусов — все машины приду. Это будут не только ЛиАЗ, но и другие производители. Также ожидается поступление машин средней вместимости.

В течение 2020-2021 гг вместе с федеральным бюджетом областные власти. Цена вопроса 4 млрд рублей. Сегодня же журналистам презентуют трамвай метеор. Он будет проходить обкатку несколько месяцев. Решение будет по покупке 25 трамваев будет приниматься в начале следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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