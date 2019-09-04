Двух охотников оштрафовали на миллион рублей за убийство лосих в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-04T08:56:58+03:00

Хотя причастность к отстрелу животных так и не доказана

Изменить размер текста: A A

Двое жителей Пласта должны заплатить более миллиона рублей за незаконную охоту на территории Санарского природного заказника в Челябинской области.

— В декабре 2018 года в природном заказнике задержали двух товарищей с тушами двух лосих. Мужчины пояснили, что нашли их в лесу, но сами не убивали. И хотя суд не смог доказать их причастность к убийству, оба заплатят солидный штраф, — рассказала КП-Челябинска старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По законам России, любая деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, добычей, первичной переработкой и транспортировкой охотничьих ресурсов, а также нахождение в охотничьих угодьях с продукцией охоты признается охотой. Даже найденные в лесу туши можно вывозить только с особым разрешением на руках. Никаких документов при себе у товарищей не было.

Друзьям придется заплатить министерству экологии области 1 млн. 120 тыс. рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU