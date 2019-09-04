Двух охотников оштрафовали на миллион рублей за убийство лосих в Челябинской области
Двое жителей Пласта должны заплатить более миллиона рублей за незаконную охоту на территории Санарского природного заказника в Челябинской области.
— В декабре 2018 года в природном заказнике задержали двух товарищей с тушами двух лосих. Мужчины пояснили, что нашли их в лесу, но сами не убивали. И хотя суд не смог доказать их причастность к убийству, оба заплатят солидный штраф, — рассказала КП-Челябинска старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
По законам России, любая деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, добычей, первичной переработкой и транспортировкой охотничьих ресурсов, а также нахождение в охотничьих угодьях с продукцией охоты признается охотой. Даже найденные в лесу туши можно вывозить только с особым разрешением на руках. Никаких документов при себе у товарищей не было.
Друзьям придется заплатить министерству экологии области 1 млн. 120 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU