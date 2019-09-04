В Челябинске покажут фильмы из закрытой страны
В Челябинске стартует фестиваль кино Северной Кореи. Он приурочен к 70-летию подписания договора об экономическом и культурном сотрудничестве между нашими странами. Фестиваль продлится до 15 сентября и включает в себя 18 картин: это художественные фильмы, документалки и даже мультики. Об этом пишет сайт Hornews.com.
Фильмы будут демонстрироваться в челябинских кинотеатрах «Знамя» и Пушкина. Расписание смотрите на сайте кинотеатров. По отдельной программе фестиваль пройдет в Публичной и Молодежной библиотеках.
Фильмы КНДР искушенным зрителям могут показаться излишне пафосным, с обилием агитации и пропаганды. Однако, как уверяют кинокритики, такие картины тоже весьма интересны, хоть и оставляют неоднозначную реакцию зрителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU