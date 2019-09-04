В Челябинске покажут фильмы из закрытой страны

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-04T11:25:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске стартует фестиваль кино Северной Кореи. Он приурочен к 70-летию подписания договора об экономическом и культурном сотрудничестве между нашими странами. Фестиваль продлится до 15 сентября и включает в себя 18 картин: это художественные фильмы, документалки и даже мультики. Об этом пишет сайт Hornews.com.

Фильмы будут демонстрироваться в челябинских кинотеатрах «Знамя» и Пушкина. Расписание смотрите на сайте кинотеатров. По отдельной программе фестиваль пройдет в Публичной и Молодежной библиотеках.

Фильмы КНДР искушенным зрителям могут показаться излишне пафосным, с обилием агитации и пропаганды. Однако, как уверяют кинокритики, такие картины тоже весьма интересны, хоть и оставляют неоднозначную реакцию зрителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU